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Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a Tolgay Arslan, Gökhan Töre, Vagner Love'a karşılık Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u teklif etti.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş’la Galatasaray, Fenerbahçe’ye yılın çalımını atmaya hazırlanıyor… Önceki gün Abdürrahim Albayrak’la Fikret Orman bir görüşme yaptı. Türk futbol tarihine geçecek bir takas masaya yatırıldı.

Abdürrahim Albayrak, Fikret Orman’dan; Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Tolgay Arslan'ın yanı sıra Gökhan Töre ve Vagner Love’u istedi ve Serdar Aziz’le Eren Derdiyok’u önerdi. Oldukça samimi bir havada geçen görüşmede Orman’ın yaptığı, ''Üzerine ne kadar vereceksiniz?'' esprisine Albayrak, ''Siz mi, biz mi?'' karşılığını verdi.

İKİ HOCA DA O İSİMLERİ ÇOK İSTİYOR
Fatih Terim’in istemediği Serdar, Şenol Güneş’in Bursaspor’dan öğrencisi. Güneş, Eren’i ise Galatasaray’a gitmeden önce Beşiktaş’a aldırmak istemişti. Tolgay ise Terim’le Türk Milli Takımı’nda çalışmak istediğini defalarca açıklarken, Töre ise en sıkıntılı olduğu dönemlerde bile Terim’in kanatları altında milli takımda oynamaya devam etmişti. Aynı şekilde Terim, Vagner Love’u da sezon başında takımda görmek istemişti.

TORINO, TOLGAY’A TEKLİFİ YENİLEMEK İÇİN TOTTENHAM’I BEKLİYOR
Bu arada Tolgay’la ilgilenen Torino’nun, Beşiktaş’ın takas teklifine yanaşmaması yüzünden beklemeye geçtiği bildirildi. İtalyan ekibinin Tottenham’la Soualiho Meite için görüşmelere devam ettiği, Fransız oyuncunun satışının netleşmesinden sonra Tolgay için teklif yapacağı iddia edildi. (Fotospor)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kimae dostluktan bahsetmesin , gs ve bjk hain ve yilansiniz
alsınlar tepe tepe kullansınlar ezikler fb den 17 ci olmasından bile korkuyorlar
ha ha ha ne tolgay gs ye nede serdar bjk ye gitmek istemiyor anlassan ne olacak
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