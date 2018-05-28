Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Fellaini için Milan devrede!

İtalya Serie A temsilcisi AC Milan, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde rakip olmaya hazırlanıyor.

Bonservisi elinde olan Marouane Fellaini ve bu sezon Lyon'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Memphis Depay, AC Milan'ın gündemine geldi.

İtalyan basınında yer alan haberde Gattuso'nun listesinin başında Fellaini ve Depay olduğu belirtildi. İki oyuncu için de nabız yoklayan AC Milan'ın, Depay için kulübü Lyon'a bir teklif yapması bekleniyor. Haberde Milan'ın önceliği de Fellaini yerine Depay'a vereceği belirtildi.

Bonservisi elinde olan Fellaini ile uzun süredir Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor. MANU'dan ayrılması kesinleşen Belçikalı oyuncunun geleceğinin, Dünya Kupası'nda önce netleşmesi bekleniyor.

(Sporx)

