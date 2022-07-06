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Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak! Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tahmini kazancı...

06.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun takvimi açıklandı.Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki kura ve maç tarihleri belli oldu. Avrupa kulüp futbolunun elit organizasyonunun 68.'si düzenlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi olarak da 31. organize edilecek organizasyon 21 Haziran 2022'de başlayacak ve 10 Haziran 2023'te sona erecek. UEFA, gelir dağılımını da açıkladı.

Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak! Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tahmini kazancı...

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bilgi açıklandı. UEFA, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde dağıtılacak para ödüllerini duyurdu.

AYAK BASTI PAYI 15.64 MİLYON EURO

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Buna göre; gruplara kalan her takım 15,64 milyon Euro katılım payı kazanacak. Gruplarda her galibiyete 2.8 milyon Euro, beraberlikle 930 bin Euro verilecek. Son 16 turuna kalanlar 9,6 milyon, çeyrek finalistler 10,6 milyon ve yarı finalistler 15,5 milyon Euro alacak.

ELENSELER BİLE 5 MİLYON EURO

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Takımlar Play-Off turunda elense bile 5 milyon Euro’yu kasasına koyacak. Devler Ligi’nde ayrıca market geliri ve yayın havuzunda da ekstra gelir sağlanacak. Şampiyon Trabzonspor , Devler Ligi’nde Play-Off’u geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak. Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda Fırtına’nın rakibi 2 Ağustos’taki kura çekiminde belli olacak. İlk maç ise 16-17 Ağustos’ta oynanacak, rövanşı 23-24 Ağustos tarihlerinde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN?

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Bu sezon Dünya Kupası nedeniyle erken başlayacak Şampiyonlar Ligi, eleme etaplarıyla 21 Haziran 2022'te start verilecek, 10 Haziran 2023'te ise İstanbul'daki finalle sezona nokta koyacak.

Şampiyonlar Ligi elemeleri ne zaman başlayacak?

Ön eleme turu yarı finaller: 21 Haziran 2022
Ön eleme final: 24 Haziran2022
İlk eleme turu: : 5/6 ve 12/13 Temmuz 2022
İkinci eleme turu: 19/20 ve 26/27 Temmuz 2022
Üçüncü eleme turu: 2/3 ve 9 Ağustos 2022
Play-off'lar: 16/17 ve 23/24 Ağustos 2022

Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlayacak?

  1. maçlar: 6/7 Eylül 2022
  2. maçlar : 13/14 Eylül 2022
  3. maçlar: 4/5 Ekim 2022
  4. maçlar: 11/12 Ekim 2022
  5. maçlar: 25/26 Ekim 2022
  6. maçlar: 1/2 Kasım 2022

Şampiyonlar Ligi eleme turları ne zaman başlayacak?

Son 16 turu: 14/15/21/22 Şubat ve 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek finaller: 11/12 18/19 Nisan 2023
Yarı-finaller: 9/10 ve 16/17 Mayıs 2023
Final : 10 Haziran 2023

2023 Şampiyonlar Ligi finali nerede düzenlenecek? İstanbul

2022-23 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek. Daha önce 2005 finaline de ev sahipliği yapan statta Liverpool, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçta Milan'ı penaltılarla yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

2022-23 Şampiyonlar Ligi kura çekkimi ne zaman?

Ön eleme turu: 7 Haziran 2022
İlk eleme turu: 14 Haziran 2022
İkinci eleme turu: 15 Haziran 2022
Üçüncü eleme turu: 18 Temmuz 2022
Play-off turu: 2 Ağustos 2022
Grup aşaması: 25 Ağustos 2022
Son 16 turu: 7 Kasım 2022
Çeyrek final ve yarı finaller: 17 Mart 2022

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maç ve kura tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılım adına Play-Off etabında mücadele etmeye hazırlanıyor. Play-Off'ların 16-17 ve 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacakları açıklandı.

İkinci eleme turundan başlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı araması beklenen Fenerbahçe ise 19-20 ve 26-27 Temmuz tarihlerinde bu turdaki karşılaşmalarını oynayacak.

Kura çekimi tarihleri de açıklandı!

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadele edeceği ikinci eleme turu kuraları 15 Haziran'da çekilecek. Bu turların ardından ise Trabzonspor'un mücadele edeceği Play-Off turu kuraları ise 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.


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