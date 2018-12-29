SPOR

Beşiktaş, Pepe'nin yerine o geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.12.2018 09:36 | Son Güncelleme

Pepe’yi gönderen Beşiktaş, İspanya’da adeta adam yiyen bir stoper buldu: Ruben Semedo… Villarreal’in 24 yaşındaki Portekizli futbolcusu, hem sahada hem de saha dışında agresif kimliğiyle tanınıyor.

Beşiktaş, Pepe'nin yerine o geliyor

Pepe'yle yolları ayıran Beşiktaş, dört koldan stoper arıyor. Siyah-Beyazlı- lar’ın transfer listesinden sızan son isim Ruben Semedo… İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre, La Liga ekiplerinden Huesca sezon sonuna kadar kiraladığı Portekizli stoperden pek memnun değil. 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Villarreal’e geri gönderilmesi söz konusu… Villarreal kulübü ise 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan stoperini satmaya sıcak bakıyor.

Ruben Semedo

14 MİLYON EURO VERDİLER
Bütçesinin büyük kısmını golcü transferine ayıran ve stopere uygun maliyetli bir isim arayan Beşiktaş, Villarreal’in izniyle Semedo’nun menajerinden transfer şartlarını öğrendi. 1.89 boyundaki stoperin kariyerini yeniden yükselişe geçirmek için Beşiktaş forması giymeyi çok istediği aktarıldı. 2017 yazında Sporting’den Villarreal’e 14 milyon Euro'ya transfer olan futbolcu için istenen bonservisin yüksek olması nedeniyle kiralama yoluna gidilecek.

BAR KAVGACISI SEMEDO
Semedo iddialı başlayan İspanya macerasında oynadığı futboldan çok karıştığı skandallarla anıldı. Bir dönem, beysbol sopası ile adam yaralamak ve yaraladığı kişiyi parmaklarını kesmek ile tehdit etmekle suçlanan futbolcunun vukuatları arasında ayrıca silahlı kavgaya karışmak da bulunuyor. Tüm bu olan bitenden uzaklaşmak ve yeni bir başlangıç yapmak üzere çevre değiştirmek isteyen Semedo’yla ilgili son kararı Şenol Güneş verecek. (Güneş)

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Tolgay Arslan için karar verildiTolgay Arslan için karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pepe Beşiktaş Ruben Semedo

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tolgay Arslan yeni takımını açıkladı!

Tolgay Arslan yeni takımını açıkladı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Villarreal'den Ruben Semedo'yu istiyor

Pepe'nin yerine o geliyor

Beşiktaş’ta Tolgay Arslan affedildi

Tolgay Arslan için karar verildi

Brezilya'dan Beşiktaş için flaş Adriano iddiası

Beşiktaş'ta ayrılık

Torino'dan Adem Ljajic açıklaması

Torino'dan Ljajic açıklaması

Everton'dan Cenk Tosun için açıklama!

Everton'ın Cenk Tosun planı

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın affedildiği iddia edildi

Flaş Tolgay Arslan gelişmesi! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.