Beşiktaş, Pepe'nin yerine o geliyor

Pepe'yle yolları ayıran Beşiktaş, dört koldan stoper arıyor. Siyah-Beyazlı- lar’ın transfer listesinden sızan son isim Ruben Semedo… İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre, La Liga ekiplerinden Huesca sezon sonuna kadar kiraladığı Portekizli stoperden pek memnun değil. 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Villarreal’e geri gönderilmesi söz konusu… Villarreal kulübü ise 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan stoperini satmaya sıcak bakıyor.

14 MİLYON EURO VERDİLER

Bütçesinin büyük kısmını golcü transferine ayıran ve stopere uygun maliyetli bir isim arayan Beşiktaş, Villarreal’in izniyle Semedo’nun menajerinden transfer şartlarını öğrendi. 1.89 boyundaki stoperin kariyerini yeniden yükselişe geçirmek için Beşiktaş forması giymeyi çok istediği aktarıldı. 2017 yazında Sporting’den Villarreal’e 14 milyon Euro'ya transfer olan futbolcu için istenen bonservisin yüksek olması nedeniyle kiralama yoluna gidilecek.

BAR KAVGACISI SEMEDO

Semedo iddialı başlayan İspanya macerasında oynadığı futboldan çok karıştığı skandallarla anıldı. Bir dönem, beysbol sopası ile adam yaralamak ve yaraladığı kişiyi parmaklarını kesmek ile tehdit etmekle suçlanan futbolcunun vukuatları arasında ayrıca silahlı kavgaya karışmak da bulunuyor. Tüm bu olan bitenden uzaklaşmak ve yeni bir başlangıç yapmak üzere çevre değiştirmek isteyen Semedo’yla ilgili son kararı Şenol Güneş verecek. (Güneş)

