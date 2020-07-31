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Beşiktaş Welinton'u kadrosuna kattı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2020 23:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton'u kadrosuna kattı. Genç futbolcu Fatih Aksoy da takasla Alanyaspor'un yolunu tuttu.

Beşiktaş Welinton'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Welinton transferini bitirdi. Takasla Siyah-Beyazlıların yolunu tutan 31 yaşındaki stopere karşılık Fatih Aksoy bonservisiyle birlikte Aytemiz Alanyaspor’a verilecek.

Ayrıntılar geliyor...

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