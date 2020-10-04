Beşiktaş, Wellington ile görüşmelere başladı!

Bernard Mensah, Rosier, Josef, Aboubakar, Montero, N'Sakala, Gökhan Töre ve Atakan Üner gibi oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, transferin kapanmasına sayılı günler kala Brezilyalı önlibero oyuncusu Wellington ile görüşüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre; Siyah-beyazlı takım, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Club Athletico Paranaense forması giyen Wellington (Wellington Aparecido Martins) ile görüşmelere başladı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Haberde, oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'nun Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'da olduğu belirtildi. Öte yandan Kara Kartal'ın önlibero oyuncusu için 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Aralık ayında sona eriyor. Kulübü, Wllington'u satıp gelir elde etmek istiyor.

HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Daha önce Sao Paulo, Internacional, Vasco da Gama gibi takımlarının da formasını giyen Brezilyalı oyuncu; bu sezon Athletico ile 15 maça çıktı ve skor üretemedi.

(AJANSSPOR)