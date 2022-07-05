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Beşiktaş, Wout Weghorst'un maliyetini açıkladı açıkladı! 10 milyon euro...

05.07.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Wout Weghorst transferinin detaylarını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Öte yandan Wout Weghorst'a 1 yıl için 2.8 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.

Beşiktaş, Wout Weghorst'un maliyetini açıkladı açıkladı! 10 milyon euro...

Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı duyuruda, Hollandalı golcünün transfer detaylarını açıkladı.

Buna göre; İngiliz ekibine herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Weghorst ise Beşiktaş'tan 1 yıllık 2.8 milyon euro maaş alacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir. "

OPSİYONU BELLİ OLDU

Bedelsiz olarak kiralanan Weghorst'un sözleşme detayları:

2.8 milyon Euro garanti ücret
200 bin Euro performans bonusu
10 milyon Euro satın alma opsiyonu

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş weghorst
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