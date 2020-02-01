SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Beşiktaş, yeni transferi Boateng'in lisansını çıkardı

Beşiktaş, yeni transferi Boateng'in lisansını çıkardı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.02.2020 15:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.

Beşiktaş, yeni transferi Boateng'in lisansını çıkardı

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in lisansını çıkardı.

Siyah-beyazlı kulüp, ayrıca Ganalı futbolcunun 99 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Avustralya Açık'ta şampiyon belli olduAvustralya Açık'ta şampiyon belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş boateng Futbol süperlig

En Çok Okunan Haberler

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Arda Turan için flaş iddia

Arda Turan için flaş iddia

Beşiktaş transferi resmen duyurdu

Beşiktaş transferi resmen duyurdu

F.Bahçe'de ayrılık açıklandı

F.Bahçe'de ayrılık açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adan Polat'tan Arda Turan sözleri

Adan Polat'tan Arda Turan sözleri

Avustralya Açık'a Atatürk tişörtlü kişi damga vurdu

Avustralya Açık'a Atatürk tişörtlü kişi damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakalarında ikinci raunt

Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakalarında ikinci raunt

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig: Keçiörengücü:1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig: Keçiörengücü:1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Chelsea Gray, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Chelsea Gray, Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Filenin Sultanları dünyada 5'inci sırada

Filenin Sultanları dünyada 5'inci sırada

Beşiktaş, yeni transferi Boateng'in lisansını çıkardı

Boateng'in lisansı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.