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Beşiktaş Yevhen Konoplyanka ile anlaştı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2019 21:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas'tan sonra üçüncü transferini de bitirdi. Siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün gözden çıkardığı Yevhen Konoplyanka'yla anlaştı. Ukrayna basınında çıkan habere göre Beşiktaş, Konoplyanka transferini birkaç gün içinde resmen açıklayacak.

Beşiktaş Yevhen Konoplyanka ile anlaştı!

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Konoplyanka ile anlaştığı ve Schalke ile yürütülen görüşmelerde daha önceden aradaki 1 milyon euro fark konusunda tarafların anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

Ukrayna basınındaki haberlere göre, Beşiktaş yönetimi Konoplyanka ile yıllık 2.5 milyon euro'dan anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Schalke'ye 2 milyon euro bonservis bedeli önerirken, Alman kulübü ise 4 milyon euro istedi.

3 MİLYON EURO'DA BULUŞULACAK

Beşiktaş yönetiminin Schalke'nin istediği 4 milyon euro bonservis bedelinde indirim talebinin olumlu karşılandığı ve tarafların 3 milyon euro'da buluşacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş konoplyanka

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