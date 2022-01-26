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Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu

26.01.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında Antalya'da çalışacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1 Şubat Salı gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena'da çalışacak siyah-beyazlı takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya gitti.

Kanada Milli Takımı'na giden Atiba Hutchinson ile Cyle Larin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, Umut Meraş, Georges-Kevin Nkoudou ve Josef de Souza Antalya'ya götürülmedi.

Teknik direktör Önder Karaveli tarafından belirlenen 17 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Serdar Saatçı, Kerem Kalafat, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Necati Bilgiç, Emirhan Delibaş, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Domagoj Vida, Salih Uçan, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın, Kenan Karaman, Can Bozdoğan.

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