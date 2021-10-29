Beşiktaş'ın Hatayspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal da kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz