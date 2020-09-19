SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yüksek maaşı nedeniyle kadrosunda düşünmediği Hırvat stoper Domagoj Vida, İtalyan devi Roma'ya transfer oluyor.

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor

Süper Ligin 2. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, yüksek maliyeti nedeniyle takımda düşünmediği Hırvat stoper Domagoj Vida'yı İtalya'ya gönderiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Domagoj Vida Roma'ya transfer oluyor. İstanbul'a kamp kuran İtalyan devi, deneyimli savunma oyuncusuna yıllığı 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

BONSERVİSSİZ VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan, Beşiktaş'ın iki yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Vida'yı bonservissiz vermeyi kabul ettiği bildirildi. Vida için üç gündür İstanbul'da olan yetkililerin en kısa zamanda resmi imzayı attırmayı hedeflediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi de Vida'yı teklifi kabul etmesi yönünde ikna etmeye çalışıyor.

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

31 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlıların bu sezonki üç resmi karşılaşmasında forma giydi ve toplamda 270 dakika sahada kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Beşiktaş'tan TFF'ye test tepkisiBeşiktaş'tan TFF'ye test tepkisi
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Aston Villa, Bertrand Traore'yi transfer etti
Aston Villa, Bertrand Traore'yi transfer etti
Beşiktaş DeAndre Yedlin’le ilgileniyor
Beşiktaş DeAndre Yedlin’le ilgileniyor
Transfer resmen açıklandı! İşte yeni takımı...
Transfer resmen açıklandı! İşte yeni takımı...
Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu
Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
''İki takımdan da bir halt olmaz''
''İki takımdan da bir halt olmaz''
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
Okuyucu Yorumları 1 yorum
6 milyon Euro ile takımın en pahalısı idi. O da gidiyor demek ki. Takımda, değeri 10-12 milyon Euro civarı olan 2-3 oyuncu bile yok.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor
Beşiktaşlı yıldız Avrupa devine transfer oluyor
ÖZET | Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş evinde berabere kaldı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş pozisyon vermiyor
Beşiktaş pozisyon vermiyor
Beşiktaş'tan TFF'ye test tepkisi
Beşiktaş'tan TFF'ye test tepkisi
CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor
CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor
Antalyaspor tesislerinde hayat normale döndü
Antalyaspor tesislerinde hayat normale döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.