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Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya 14 milyon Euro!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'ya İngiliz ekibi Leicester City'den 14 milyon Euro'luk transfer teklifi geldiği iddia edildi!

Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya 14 milyon Euro!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin, İzlanda, Nijerya ile aynı grupta bulunan ve lider olarak bir üst tura yükselen Hırvatistan'da Domagoj Vida, performansıyla dikkat çekiyor!

Geçen sezonun devre arasında Dinamo Kiev’den bedelsiz bir şekilde transfer edilen ancak tam olarak beklentilerin uzağında kalan Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası’ndaki performansıyla transfer hedefi haline geldi. Be Soccer adlı internet sitesinden yapılan haberde Leicester City, Domagoj Vida için Beşiktaş’a 14 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli önerdi.

domagoj vida

Yapılan haberde Leicester City’nin yeni bir stoper arayışında olduğu ve Domagoj Vida’nın liste başında olan bir oyuncu olarak listede bulunduğu ifade edildi. Beşiktaş’ın Hırvat stoper için daha önce çıkan haberlerde 12 milyon Euro’luk bir teklif yapılacağı belirtilmişti. (Habertürk)


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Anahtar Kelimeler:
domagoj vida Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
de ha de adamı havaya sokaydınız Liverpool lorene 10 istiyor salamayın az inin 4 olacak bakın örün siz mileti salakmı sandınız
yalan vallahi yalan 14 degil 5 milyon euro verseler gene verirler yalan
6 saatte 4 milyon euro mu düştü hani 18 milyon euro ya satıyordunuz siz 5 milyona satın da
Satmayan enayi.
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