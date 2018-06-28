Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya 14 milyon Euro!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Arjantin, İzlanda, Nijerya ile aynı grupta bulunan ve lider olarak bir üst tura yükselen Hırvatistan'da Domagoj Vida, performansıyla dikkat çekiyor!

Geçen sezonun devre arasında Dinamo Kiev’den bedelsiz bir şekilde transfer edilen ancak tam olarak beklentilerin uzağında kalan Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası’ndaki performansıyla transfer hedefi haline geldi. Be Soccer adlı internet sitesinden yapılan haberde Leicester City, Domagoj Vida için Beşiktaş’a 14 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli önerdi.

Yapılan haberde Leicester City’nin yeni bir stoper arayışında olduğu ve Domagoj Vida’nın liste başında olan bir oyuncu olarak listede bulunduğu ifade edildi. Beşiktaş’ın Hırvat stoper için daha önce çıkan haberlerde 12 milyon Euro’luk bir teklif yapılacağı belirtilmişti. (Habertürk)



