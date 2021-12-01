Beşiktaşlı futbolcu Pjanic'in sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edildi.

Beşiktaş Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'nın çekildiği belirtilerek, "Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında tendinit saptanmış olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.



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