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  4. Beşiktaşlı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar görücüye çıktı

Beşiktaşlı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar görücüye çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcuların 1903 yılından bu yana giydiği formalar Maltepe’de görücüye çıktı. Baba Hakkı’dan Metin Tekin’e üzerlerinde çamur bulunan formalar büyük ilgi gördü. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, Maltepe 100. Yıl Beşiktaşlılar Derneği’nin, Beşiktaş forma sergisine ev sahipliği yaptı.

’1903’ten Sonrası, Formadan Fazlası’ ismini taşıyan sergide, Beşiktaş’ın mücadele dolu futbol geçmişinde bir yolculuğa çıkıldı. Yediden yetmişe her yaş grubundan taraftarın katılımıyla açılan sergide, Beşiktaşlı olmanın nesilden nesile taşınan bir yaşam biçimi, bir hayat anlayışı olduğuna vurgu yapıldı.

"ÇOK MUTLU VE ÖNEMLİ BİR ANI PAYLAŞIYORUZ"

Serginin açılışında konuşan Maltepe 100. Yıl Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Dr. Turhan Şalva, Beşiktaş Spor Kulübü’nün iyi ve kötü günlerin kıymetini çok iyi bilen bir topluluk olduğuna değinerek, “Bu sergimizde onuruyla, yılların teri kurumamış, maçtan çıkıp hiç yıkanmamış, 30 yıllık formaları bir araya getirdik. 2 yıldır yapmak istediğimiz bir organizasyondu. İzmir’den Murat Koçak’ın koleksiyonundan formaları sergiliyoruz. Şampiyonluk köşesinde anıları paylaşmak istedik. Çok mutlu ve önemli bir anı paylaşıyoruz” dedi.

"HER FORMA BİZE BİR MÜCADELEYİ ANLATIYOR"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da çok anlamlı bir sergide bir araya geldiklerini ifade ederek, “İstanbul’a adım attığım günden beri tribündeyim. Her forma bize bir mücadeleyi anlatıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BEŞİKTAŞ TARAFTARIYIM"

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner ise Beşiktaş’ta doğduğunu ifade ederek, “Kendimi bildim bileli Beşiktaş taraftarıyım. Türkan Saylan’ın isminin verildiği kültür merkezimizde, emek dolu bu sergiyi açmak güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ MAÇLARIN FORMALARI SERGİLENDİ

Sergide Beşiktaş Futbol Şubesi’nin kurucusu, futbol takımının ilk kaptanı, teknik direktörü Şeref Bey’in, futbol kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcusu ’Baba Hakkı’ lakaplı Hakkı Yeten’in, Türk futbolunun efsane üçlüsü Metin Tekin-Ali Gültiken-Feyyaz Uçar’ın terlettikleri çamurlu formalar, futbol tutkunları ile buluştu. Beşiktaş’ın İnönü Stadı’nda Ekim 1997’de 3-1 kazandığı Saint German, 2000 yılında İnönü Stadı’nda 3-0 mağlup ettiği Barcelona maçının da aralarında bulunduğu unutulmaz Avrupa maçlarındaki formalar sergilendi. Sergi, 22 Ocak tarihine kadar Galeri A+B’de ziyarete açık olacak.

(İHA)

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı

Beşiktaş’lı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar bu sergide görücüye çıktı
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Maltepe 100. Yıl Beşiktaşlılar Derneği

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