Beşiktaşlı futbolcuların 1903’ten bu yana giydiği formalar görücüye çıktı

’1903’ten Sonrası, Formadan Fazlası’ ismini taşıyan sergide, Beşiktaş’ın mücadele dolu futbol geçmişinde bir yolculuğa çıkıldı. Yediden yetmişe her yaş grubundan taraftarın katılımıyla açılan sergide, Beşiktaşlı olmanın nesilden nesile taşınan bir yaşam biçimi, bir hayat anlayışı olduğuna vurgu yapıldı.

"ÇOK MUTLU VE ÖNEMLİ BİR ANI PAYLAŞIYORUZ"

Serginin açılışında konuşan Maltepe 100. Yıl Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Dr. Turhan Şalva, Beşiktaş Spor Kulübü’nün iyi ve kötü günlerin kıymetini çok iyi bilen bir topluluk olduğuna değinerek, “Bu sergimizde onuruyla, yılların teri kurumamış, maçtan çıkıp hiç yıkanmamış, 30 yıllık formaları bir araya getirdik. 2 yıldır yapmak istediğimiz bir organizasyondu. İzmir’den Murat Koçak’ın koleksiyonundan formaları sergiliyoruz. Şampiyonluk köşesinde anıları paylaşmak istedik. Çok mutlu ve önemli bir anı paylaşıyoruz” dedi.

"HER FORMA BİZE BİR MÜCADELEYİ ANLATIYOR"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da çok anlamlı bir sergide bir araya geldiklerini ifade ederek, “İstanbul’a adım attığım günden beri tribündeyim. Her forma bize bir mücadeleyi anlatıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.