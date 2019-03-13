Beşiktaşlı Gökhan Töre, alacakları için TFF'ye başvurdu!

Yıllık ücreti 1.8 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, ''Hem kiralık vermediniz hem oynatmıyorsunuz hem de maddi sıkıntı var diyorsunuz'' şeklinde yönetime sitemde bulunarak şu sözleri kullanmıştı:
"Bu yarı dönemde kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden 2 gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz. 9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım."
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