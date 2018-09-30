SPOR

FB TV'nin başına Beşiktaşlı isim!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

İhsan Topaloğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe TV'nin başına Beşiktaş taraftarı Göktuğ Sevinçli'nin gececeği iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın kanalı TV'de Magazin müdürlüğü yapan Göktuğ Sevinçli, Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen'e yakınlığı ile biliniyor.

FB TV'nin başına Beşiktaşlı isim!

Fenerbahçe Kulübü'nün televizyon kanalı FB TV, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya teslim edilirken, genel Müdürlük görevine gelebilecek isim ortaya çıktı. Her ne kadar FBTV'ye yönetici Sertaç Komsuoğlu baksa da; Metin Şen'e ve Acun Ilıcalı'ya yakın bir isim FBTV'nin başına geçecek. Bu ihtimallerin en büyüğü TV8 Magazin Müdürü Göktuğ Sevinçli...

Gerek Acun Ilıcalı'ya; gerekse de efsane Başkan Ali Şen ve şimdi yöneticilik yapan oğlu Metin Şen'e yakın oluşu dolayısıyla Göktuğ Sevinçli adı ön plana çıktı. Geçtiğimiz günlerde instagram hesabında izlediği bir halı saha maçının altına "Sahalara dönmeye gün sayıyorum" yorumunu yapan ve yeniden spor servisi yöneticisi olmayı çok isteyen Göktuğ Sevinçli'nin bu ifadeleri "FBTV'nin başına geçeceği" şeklinde yorumlandı.

Göktuğ Sevinçli

Show TV'de görev yaptığı dönemde muhabir Acun Ilıcalı'nın şefi pozisyonunda olan 50 yaşındaki Göktuğ Sevinçli; Ilıcalı'nın TV8'in sahibi olması sonucu kanalda Magazin Müdürü oldu ve bir anlamda roller değişti. Fanatik derecede Beşiktaşlı olan Göktuğ Sevinçli adının Fenerbahçe camiasında nasıl ses getireceği büyük merak konusu oldu.

Geçmişte STAR TV; SHOW TV; KANAL D; CINE 5; TV 8; CEM TV; TRT ve BEYAZ TV gibi kurumlarda görev yapan Göktuğ Sevinçli'nin adının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. (Medyatava)

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