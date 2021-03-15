Beşiktaşlı Josef De Souza'dan çarpıcı itiraflar!

Bu sezon geldiği siyah beyazlı takımda çok başarılı bir performans gösteren Josef De Souza, bu durumdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Portekiz’in Abola gazetesine konuşan Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş taraftarlarının bana gösterdiği sevgiyi kariyerimde daha önce yaşamdım. Beşiktaş'ta tarih yazmak istiyorum. İlk sezonumda ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanıp, uzun yıllar burada kalmak istiyorum" diye konuştu.

"EN İYİ FUTBOLUMU BEŞİKTAŞ'TA OYNUYORUM"

"32 yaşındaki orta saha oyuncusu samimi itiraflarda da bulunduğu röportajında şunları söyledi: “Daha önce Brezilya Milli Takımı'na seçilmiş olmama rağmen hayatımın en iyi futbolunu bugün oynadığımı hissediyorum. Şuna eminim ki kariyerimin başından beri böyle oynasaydım çok daha başarılı olurdum. Aynı şekilde milli takımda daha çok süre alırdım."

"FARK YARATAN ABOUBAKAR, LARİN VE GHEZZAL"

"Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal gibi önemli oyuncular var. Farkı yaratan da onlar. Ancak ben de kendi hakkımda 'Eğer orta sahada Souza olmasaydı bu takım aynı başarıyı gösteremezdi' yorumlarını duyuyorum. Herkes yaptığım işin farkında. Buradaki önemimi biliyorum."

"BANA GİZLİ KAHRAMAN DİYORLAR"

"Burada benim için sürekli gizli kahraman diyorlar. Şimdiye kadar formasını giydiğim tüm kulüplerde rakip kaleye daha yakın oynadım. Ama ben kendimi geride daha rahat hissediyorum. Aslında Beşiktaş'a imza attığımda benden istedikleri şeylerden biri de buydu. Şu anda çok mutluyum."

