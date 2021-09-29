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Beşiktaşlı taraftarlardan Ahmet Çakar'a tepki!

29.09.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Ajax'ın Beşiktaş karşısında en az 7 farkla kazanacağı tahmininde bulunmuştu. Çakar, mücadelenin 8-0 da bitebileceğini ifade ederken, Sinan Engin'i kızdırmıştı. Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın Beşiktaş'la ilgili yorumları sebebiyle programda defalarca sinir krizi geçirmiş, bardakları kırmıştı. Ajax-Beşiktaş maçının 2-0 bitmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Ahmet Çakar'a tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlardan Ahmet Çakar'a tepki!

Temsilcimiz Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'da Ajax deplasmanına çıktı. Önemli futbolcularından yoksun olarak sahaya çıkan siyah-beyazlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı.

"TEMENNİ ETMEM" DEMİŞTİ

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Beşiktaş'ın Ajax'a farklı yenileceği tahmininde bulunan Çakar, "Temenni etmem" diyerek temsilcimizin 8-0 mağlup olacağını söylemişti. Tahmin kağıdına Ajax'ın 7.5 gol atacağını yazan eski hakem, mücadelenin daha farklı da bitebileceğini ifade etmişti.

2-0 BİTTİ, TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmanın 2-0 bitmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar ünlü yorumcunun sosyal medya hesabını adeta bombardıman altına aldı. Büyük tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Çakar'ın taraflı yorum yaptığını ileri sürdü. Sosyal medyada gündem olan bu olay maç sonrası en çok konuşulan konulardan biri oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü
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