Beşiktaşlı taraftarlardan Ahmet Çakar'a tepki!

Temsilcimiz Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'da Ajax deplasmanına çıktı. Önemli futbolcularından yoksun olarak sahaya çıkan siyah-beyazlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı.

"TEMENNİ ETMEM" DEMİŞTİ

Beşiktaş'ın Ajax'a farklı yenileceği tahmininde bulunan Çakar, "Temenni etmem" diyerek temsilcimizin 8-0 mağlup olacağını söylemişti. Tahmin kağıdına Ajax'ın 7.5 gol atacağını yazan eski hakem, mücadelenin daha farklı da bitebileceğini ifade etmişti.

2-0 BİTTİ, TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmanın 2-0 bitmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar ünlü yorumcunun sosyal medya hesabını adeta bombardıman altına aldı. Büyük tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar Ahmet Çakar'ın taraflı yorum yaptığını ileri sürdü. Sosyal medyada gündem olan bu olay maç sonrası en çok konuşulan konulardan biri oldu.



