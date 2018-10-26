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Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.10.2018 08:57 | Son Güncelleme

Son haftalarda Caner Erkin'in kanadından çok fazla pozisyon ve gol yiyen Beşiktaş'ta, taraftarların Caner Erkin'e tepkisi sürüyor.

Son olarak Genk karşısında da Caner Erkin'in kanadından gol yenmesi, Beşiktaşlı taraftları çıldırttı.

Sosyal medyada isyan

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İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...
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İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...
3 / 9

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...
4 / 9

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...
5 / 9

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...
6 / 9

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...
7 / 9

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...
8 / 9

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...
9 / 9

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...

İşte taraftaların Caner Erkin'e sosyal medyadan verdiği tepkiler...
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig caner erkin genk UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yaa caner efendi.. kimlerin önünde eğildiğini gör.. senle gökhan artık iki eküri gidip gençlerbirliği camiasına monte olabilirsiniz.. :DDDD
tamamen başlık ile örtüşüyor.. Bravo
caner oguzhan tolgay necip çöp resmen, lens q7 roco da çöp satılıp yerlerine düzgün bir kaç adam alınmalı
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