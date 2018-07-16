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Beşiktaşlı Utku Yuvakuran'a Gazişehir talip oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2018 09:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın genç yıldızı Utku Yuvakuran'a sürpriz talip! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir, Utku Yuvakuran'ı Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralamak istiyor.

Beşiktaşlı Utku Yuvakuran'a Gazişehir talip oldu!

Siyah-Beyazlılar’ın 2 sezon önce Beylerbeyi’nden transfer ettiği Utku Yuvakuran’a Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir talip oldu.

20 yaşındaki file bekçisini bir sezonluğuna kiralamak isteyen Kırmızı-Siyahlılar, teklifini Siyah- Beyazlılar’a iletti.

Fabri ve Tolga Zengin’in ardından 3. kaleci konumunda bulunan genç eldiven için Beşiktaş yönetiminin vereceği karar merak konusu.

2016 yılından bu yana Kara Kartal’da forma giyen Utku, sadece 3 resmi maça çıktı.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Utku Yuvakuran Gazişehir

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