Beşiktaşlı yıldızlar Nkoudou ve Gökhan Gönül'den Sivasspor maçı açıklamaları

Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Beşiktaş 10 kişi klan Sivasspor 2-1 yenildi. Kritik maçın ardından Nkoudou ve Gökhan Gönül Sivasspor maçını değerlendirdi.

İşte yıldız oyuncuların açıklamaları;

NKOUDOU: ÖNEMLİ BİR MAÇI KAYBETTİK

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında konuştu.

Önlerine bakmaları gerektiğini kaydeden N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, kazanan ve kaybeden var, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Sivasspor'u tebrik ediyorum. 2-1 geriye düştükten sonra 2. golü bulmak için gayret gösterdik ama bulamadık. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Bu mağlubiyeti hazmedip, yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

GÖKHAN GÖNÜL: BEŞİKTAŞ HAVLU ATMAZ

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamada bulundu.

Birlikte hareket edemediklerini kaydeden Gökhan, "2. yarının ilk haftası, liderle oynuyoruz, bu ligin çok koşan, beraber hareket eden takımına karşı puan farkını azaltmak ve 2. yarıda şampiyon olmak istediğimizi taraftarımıza hissettirmekti amacımız. Bazen sadece istemek yetmiyor. Takım olarak aynı şeyi isteyip, aynı hareket etmek gerekiyor. Bunu başaramadık." dedi.

Şampiyonluk yarışında havlu attıklarının doğru olmadığını belirten tecrübeli isim, "Beşiktaş takımıyız, bu haftada havlu atacak değiliz. Son haftaya kadar her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

