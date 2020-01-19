Beşiktaşlı yıldızlar Nkoudou ve Gökhan Gönül'den Sivasspor maçı açıklamaları

Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Beşiktaş 10 kişi klan Sivasspor 2-1 yenildi. Kritik maçın ardından Nkoudou ve Gökhan Gönül Sivasspor maçını değerlendirdi.
İşte yıldız oyuncuların açıklamaları;
Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında konuştu.
Önlerine bakmaları gerektiğini kaydeden N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, kazanan ve kaybeden var, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Sivasspor'u tebrik ediyorum. 2-1 geriye düştükten sonra 2. golü bulmak için gayret gösterdik ama bulamadık. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Bu mağlubiyeti hazmedip, yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında açıklamada bulundu.
Birlikte hareket edemediklerini kaydeden Gökhan, "2. yarının ilk haftası, liderle oynuyoruz, bu ligin çok koşan, beraber hareket eden takımına karşı puan farkını azaltmak ve 2. yarıda şampiyon olmak istediğimizi taraftarımıza hissettirmekti amacımız. Bazen sadece istemek yetmiyor. Takım olarak aynı şeyi isteyip, aynı hareket etmek gerekiyor. Bunu başaramadık." dedi.
Şampiyonluk yarışında havlu attıklarının doğru olmadığını belirten tecrübeli isim, "Beşiktaş takımıyız, bu haftada havlu atacak değiliz. Son haftaya kadar her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Lider Sivasspor hata yapmadı!
Galatasaray maçına damga vuran pozisyon
G.Saray'da Marcao şoku!
Alexander Sörloth 18. haftada rekor kırdı
Fırtına'dan tarihi fark!
Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması
Hakan Çalhanoğlu'ndan İbrahimovic itirafı
Dilmen'den Vedat Muriqi sözleri
Ara transferde bir bomba daha patladı
Haaland Dortmund'u uçurdu!
Güney Kıbrıs’ta şike şoku
Ara transferde bir bomba daha patladı
Avrupa'da bir flaş transfer daha açıklandı
Yunus Mallı'nın yeni takımı belli oldu
Altay, Kerim Avcı'yı kiraladı
Okuyucu Yorumları 1 yorum