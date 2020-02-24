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Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 24.02.2020 20:04 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlılar derneğine hırsızlık için giren şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlılar derneğine hırsızlık için giren şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 20 Şubat 2020 gecesi Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde bulunan Beşiktaşlılar derneğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında önce binayı keşif eden V.K., pencereyi kırarak derneğin içine girdi. Laptop bilgisayarı alan hırsız daha sonra içki şişeleri, kasadaki bir miktar parayı ve özel bir çantayı aldı. Çantanın içinde pasaportlar bulunduğu öğrenildi. Hırsız dernekten ayrılmadan önce de kamera kayıt cihazını da sökerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri civardaki 25 kamerayı detaylı bir şekilde inceledi. Hırsızı tespit polisler harekete geçti. İkametine yapılan baskında hırsız V.K. kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsız çaldığı içkileri de bir markete sattığını itiraf ettiği öğrenildi.

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

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