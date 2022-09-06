Beşiktaş'ta amatör branşlarda sponsorluk anlaşması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, amatör branşlarından hentbol, kadın voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol için sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah, Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkanvekili Zeki İlter Yurtbay, Ceysu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ceylan ve Baba Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elçin Kılınç katıldı.

Anlaşmaya göre hentbol forma göğüs sponsoru Yurtbay Seramik, kadın voleybol isim ve forma göğüs sponsoru Ceysu, tekerlekli sandalye basketbol forma göğüs sponsoru da Baba Yapı oldu.

Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, sporun ekonomik anlamda sıkıntıdan geçtiği dönemde yapılan desteklerin önemine değindi.

Tüm sponsorlara teşekkür eden Çebi, "Amatör ruhla yapılan sporda daha ayrı bir keyif var. Amatörce yarışan arkadaşlarımızın duyduğu haz, onları destekleyenler ve bizim gibi o sporu sevip, destek verenlerin duyduğu hazzın çok büyük olduğunu ifade etmek istiyorum. Amatör sporun kıymetini iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amatörlere destek için yaptığı çağrıyı hatırlatan Çebi, şunları kaydetti:

"Beşiktaşlıların Beşiktaş'ı sahiplenmelerini istemiştim. O çağrıya cevap veren firmaların ilk 3'ünü bugün sizlerle paylaşıyoruz. Bunun devamı gelmeye devam ediyor. Benim talebime anında cevap veren 3 kıymetli şirket ve sahiplerine Beşiktaş adına candan teşekkür ediyorum. İsim ve göğüs sponsoru olarak her biri amatör şubelerde bize katkı vereceklerdir."

Zeki İlter Yurtbay ise "Parkede ekol şampiyon Beşiktaş hentbol takımına vermiş olduğumuz destek bizim için çok önemli. Geçmişten günümüze futbola verilmiş düzenli desteğin ülkemizi bu alanda ne kadar ileri götürdüğü malum. Amatörlere de bu desteğin verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ali Ceylan da "Beşiktaş'a hizmet edebilme fırsatı verdikleri için başkan ve yönetime teşekkür ederiz. Beşiktaş sevdalısı olarak firmamızın isminin Beşiktaş ile yan yana yazılması bizim için onur. Voleybolu geliştirmek ve şampiyon takım oluşturmak için buradayız. Sizlerin desteğiyle bunu yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş için bir şeyler yapmanın önemine değinen Elçin Kılınç ise şunları kaydetti:

"Başkanımızın çağrısını duyunca harekete geçtik. Beşiktaş'a gönül vermiş bir Beşiktaş sevdalısıyım. Almış olduğum sorumluluğum sonrasında iyi bir ekip oluşturdum. Birçok proje geliştiriyoruz branşımız çok özel. Ana hedeflerimiz Beşiktaş'ın armasını her branşta olduğu gibi şampiyonluğa taşımak. Başkanımızdan aldığımız yetkiyle şampiyon bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Bizim motivasyonumuz yüksek ama bunu yukarıda tutacak unsurlardan biri camiamızın maçlarımıza gelerek bizleri desteklemesi. Yanımızda olduğunuzu lütfen bize hissettirin. Beşiktaş bir ailedir, inandığım şeylerden biri bu. 'Engeller bizi durduramaz' sloganımızdır."

