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Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

13.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Nisbetiye Caddesi'nde bir restoranda yemek yiyen gruptaki kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma devam ederken bir kişi, yanındaki silahla aynı masada karşısında oturan kişiye ateş ederek yaraladı. Ardından gruptakiler yaralanan kişiyi de yanlarına alarak, otomobille olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kaçan kişilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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İstanbul silahlı kavga

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