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Beşiktaş’ta Kevin Prince Boateng sahaya çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi.

Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş kevin prince boateng

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