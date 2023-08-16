Beşiktaş’ta Heimlick Manevrası ile şoförün hayatını kurtaran adam konuştu

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Beşiktaş’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bir sürücünün nefes borusuna sakız kaçtı. Durumu fark eden trafik polisi ve çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Heimlich Manevrası olarak bilinen ilk yardım hamlesi ile sürücüye ilk olarak görevli trafik polisi yardımcı olmaya çalıştı. Polisin müdahalesine rağmen sakız sürücünün nefes borusundan çıkmadı. Bir vatandaş daha aynı şekilde sürücüye yardımcı olup başarılı olamayınca bayılmak üzere olan sürücüye son olarak yoldan geçen Sinan Kaya isimli bir vatandaş yardımcı oldu. Son hamle ile sürücünün nefes borusuna kaçan sakız çıkarıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaptığı hamle ile sürücünün hayatını kurtaran Sinan Kaya isimli vatandaş, “Beşiktaş Ortaköy’deydim camdan bakarken, polis memurunun önce cebelleştiğini kavga ettiğini zannettim. Sonra baktım şoför kendinden geçmek üzere ayakta duramıyor, kendini salmış. Polis memurunun dikkatinden kaçmamış. Daha sonra polis Heimlick Manevrası yapmaya çalışıyor, heyecanlanıyor, olmuyor. Sonra başka bir vatandaşı gördüm, o da yapamadı. Çünkü o yukardan göğüs bölgesinden tuttu. Kendim gittiğimde şoförü koltuğa yatırmışlardı, aldım. Gerekli müdahaleyi yaptım, zaten ikinci harekette sakız ağzından çıktı. şoför arkadaş baya korkmuştu. Kendine geldi, biri iki dakika oturdu, bir bardak su içti, sonra yoluna devam etti. çevredeki vatandaşlar teşekkür etti. Daha önce başıma gelmedi ama Heimlick Manevrasının eğitimi iki yerden almıştım” diye anlattı.

