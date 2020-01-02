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  4. Beşiktaş'ta izin bitiyor

Beşiktaş'ta izin bitiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak. Siyah-beyazlılar 1 hafta sürecek kamp için yarın Antalya'ya gidecek.

Beşiktaş'ta izin bitiyor

Süper Lig'de son maçını 27 Aralık'ta oynayan siyah-beyazlı takımda 6 günlük izin yarın sona erecek. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek Beşiktaş, 10 Ocak'a kadar burada çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Belek'te 2 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, ikinci yarının ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, 15 veya 16 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18. haftasında ise Vodafone Park'ta lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:

8 OCAK ÇARŞAMBA:

17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 OCAK CUMA:

16.30 Beşiktaş-Altınordu

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Takımı Serik antalya Belek Turizm Merkezi

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