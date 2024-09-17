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  4. Beşiktaş'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA AA
17.09.2024 08:09
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Beşiktaş'ta bir bankanın merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Büyükdere Caddesi Levent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FLB 848 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp bir bankanın merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, otomobilden yaralı çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bankada hasar meydana gelirken polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için şerit çekerek önlem aldı.

Merdiven boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Otomobil beşiktaş kaza surucu

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