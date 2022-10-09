YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın tedavilerine başlandı

Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın tedavilerine başlandı

09.10.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın tedavilerine başlandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın tedavilerine başlandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Bitexen Giresunspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Romain Saiss'in MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Emrecan Uzunhan'ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Romain Saiss ile Emrecan Uzunhan’ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola maçını izlediCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola maçını izledi
Ankara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar ettiAnkara'da eşi ile çocuğunu öldüren kişi, yakalanacağını anlayınca intihar etti
Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandıAnadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Romain Saiss beşiktaş

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
12:57
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
20:00
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.