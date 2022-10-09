Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın tedavilerine başlandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Bitexen Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın tedavilerine başlandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Bitexen Giresunspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Romain Saiss'in MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Emrecan Uzunhan'ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Romain Saiss ile Emrecan Uzunhan’ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

