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Beşiktaş'ta silahlı kavgada 18 yaşındaki genç öldü

26.08.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta silahlı kavgada 18 yaşındaki genç öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Etiler'deki bir iş yerinde çalışan B.A. sokakta aralarında husumet olduğu öğrenilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan B.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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