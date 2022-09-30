YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş'ta stadyum çevresindeki olaylarda elinde satırla görüntülenen şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta stadyum çevresindeki olaylarda elinde satırla görüntülenen şüpheli yakalandı

30.09.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta stadyum çevresindeki olaylarda elinde satırla görüntülenen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadyumu çevresinde çıkan olaylarda elindeki satırla görüntülenen şüphelinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Vodafone Park Stadyumu çevresinde meydana gelen ve bugün bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaşılan olaylarla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerde elinde satırla görülen Y.A. ile birlikte kimlikleri tespit edilen toplam 9 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Şüpheli Y.A'nın "6222 sayılı kanuna muhalefet", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, diğer şüphelilerin de işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışı yapıldıBeyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışı yapıldı
Antalya'da hastanın nefes borusundan sinek larvaları çıktıAntalya'da hastanın nefes borusundan sinek larvaları çıktı
Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldıÖz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Vodafone Park beşiktaş istanbul emniyet müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Akşam
18:55
Yatsı
20:14
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.