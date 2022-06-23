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Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı

23.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı

Beşiktaş'taki ortaokulla liselere Diyanet Yayınlarının kitap setleri dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselere Diyanet Yayınlarından oluşan 190 kitaplık set hediye edildi.

İstanbul Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşiktaş Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Beşiktaş Şubesi iş birliği kapsamında ilçedeki 13 ortaokul ve 20 liseye kitap setleri dağıtıldı.

Kitap teslim töreninde konuşan Beşiktaş Müftüsü İsmail Yıldız, ilçede bulunan tüm ortaokul ve liselere Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından oluşan 190 kitaplık setlerden hediye ettiklerini belirtti.

Böylece her okulun kütüphanesinde Diyanet Yayınları köşesi oluşturduklarını kaydeden Yıldız, "Bu çalışmamızda bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu'na Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan "Konulu Tefsir" kitabını hediye etti.

Bakan ile Türkoğlu ise Müftü Yıldız'a çiçek verdi.

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