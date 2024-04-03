Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat esnasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yangında ölenlerin kimlikleri belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi dışında yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

"Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhonoğlu (41), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Akın Kıhri (36), Binali Çayır, Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44) ve Yılmaz Kıhri (59)."

İşlemleri tamamlanan birçok cenaze ailelerine teslim edildi, bazı ailelerin ise Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

Beşiktaş'ta dün 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı. Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılmış, 2 mülkiye müfettişi görevlendirilmişti. Olaya ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.





