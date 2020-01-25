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Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından taraftarlar yardım çağrısı yaptı.

Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Göztepe maçı öncesinde deplasman tribünü önünde Kızılay çadırının açılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz" ifadeleri kullandı.

DERNEKLERİN YARDIMLARI YOLA ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş dernekleri de deprem bölgesine yardımları ulaştırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlı derneklerin Erzurum derneğinde toplanan 1903 battaniye, Kayseri derneğinde toplanan 1903 battaniye, yorgan ve yastık da depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.

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Beşiktaş elazığ deprem çağrı

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