Hem doyurucu hem de şifa kaynağı! Dumanı üstünde tüten en leziz çorba tarifleri

Çorba; çeşit çeşit malzemenin bir araya gelmesi, zengin içeriği ve besleyici özelliğiyle her öğünde sofralarımızda önemli bir yere sahip. Soğuk kış günlerinde hemen hemen herkes yemeğe oturduğunda sıcak bir tas çorba ile hem içini ısıtmak hem de midesini yiyeceği yemeklere hazırlamak istiyor. Hem besleyici hem de doyurucu bu çorba tarifleri, içeriğinde birbirinden değerli vitamin ve mineraller barındırdığı için kış aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye de yardımcı olacak.
ÇENEÇARPAN ÇORBASI
MALZEMELER
Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 adet soğan
Yarım su bardağı erişte
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Aldığı kadar su
Tuz
HAZIRLANIŞI
20 dakika haşladığınız yeşil mercimeği süzüp kenara alın.
Ardından bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.
Küçük küçük doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun ve yeşil mercimekleri ekleyin. Bekletmeden suyu ekleyip karıştırın.
Su kaynamaya başladığında erişteleri de ilave edin.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı su
1 havuç
1 kırmızı biber
1 kabak
100 gr brokoli
100 ml krema
HAZIRLANIŞI
Tereyağını eritip unla kavurun.
Daha sonra su ve kremayı ekleyin.
Kaynamaya başlayınca rendelediğiniz havucu, kabağı, küp küp doğranmış biber ve brokoliyi de ilave edin.
Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
MALZEMELER
Yarım kilo kıyma
1 su bardağı ince bulgur
1 yumurta
yarım demet maydanoz
Tuz
Karabiber
1 su bardağı nohut
1 yemek kaşığı salça
HAZIRLANIŞI
Kıyma, bulgur, yumurta, maydanoz, tuz ve karabiberi bir kapta yoğurarak misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutları haşlayın.
Salçayı tereyağı ile birlikte kavurun.
Ardından suyu ilave edin ve kaynadıktan sonra içine köftelerle birlikte nohutları alın.
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