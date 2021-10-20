Hem doyurucu hem de şifa kaynağı! Dumanı üstünde tüten en leziz çorba tarifleri

Çorba; çeşit çeşit malzemenin bir araya gelmesi, zengin içeriği ve besleyici özelliğiyle her öğünde sofralarımızda önemli bir yere sahip. Soğuk kış günlerinde hemen hemen herkes yemeğe oturduğunda sıcak bir tas çorba ile hem içini ısıtmak hem de midesini yiyeceği yemeklere hazırlamak istiyor. Hem besleyici hem de doyurucu bu çorba tarifleri, içeriğinde birbirinden değerli vitamin ve mineraller barındırdığı için kış aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye de yardımcı olacak.

ÇENEÇARPAN ÇORBASI

MALZEMELER

Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet soğan

Yarım su bardağı erişte

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Aldığı kadar su

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

20 dakika haşladığınız yeşil mercimeği süzüp kenara alın.

Ardından bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.

Küçük küçük doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun ve yeşil mercimekleri ekleyin. Bekletmeden suyu ekleyip karıştırın.

Su kaynamaya başladığında erişteleri de ilave edin.

Son olarak tuz ve karabiber de ekleyerek erişteler yumuşayana kadar pişirin. Afiyet olsun.

KREMALI SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı su

1 havuç

1 kırmızı biber

1 kabak

100 gr brokoli

100 ml krema

Tuz

HAZIRLANIŞI

Tereyağını eritip unla kavurun.

Daha sonra su ve kremayı ekleyin.

Kaynamaya başlayınca rendelediğiniz havucu, kabağı, küp küp doğranmış biber ve brokoliyi de ilave edin.

Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Dilerseniz blenderdan geçirip, dilerseniz doğal haliyle servis edebilirsiniz.

TOPALAK ÇORBASI

MALZEMELER

Yarım kilo kıyma

1 su bardağı ince bulgur

1 yumurta

yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

1 su bardağı nohut

1 yemek kaşığı salça

4 su bardağı su

HAZIRLANIŞI