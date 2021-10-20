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Hem doyurucu hem de şifa kaynağı! Dumanı üstünde tüten en leziz çorba tarifleri

20.10.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumasıyla beraber sofraların baş tacı çorbaları daha sık yapar olduk. Yemeğe başlamanın en leziz yolu olan çorbalar, aynı zamanda da bir şifa deposu. Özellikle bağışıklığınıza dikkat etmemiz gereken soğuk havalarda bir tas çorba ile içinizi ısıtırken; etli, sebzeli, baklagilli çeşit çeşit çorba ile şifa bulmaya ne dersiniz?

Hem doyurucu hem de şifa kaynağı! Dumanı üstünde tüten en leziz çorba tarifleri

Çorba; çeşit çeşit malzemenin bir araya gelmesi, zengin içeriği ve besleyici özelliğiyle her öğünde sofralarımızda önemli bir yere sahip. Soğuk kış günlerinde hemen hemen herkes yemeğe oturduğunda sıcak bir tas çorba ile hem içini ısıtmak hem de midesini yiyeceği yemeklere hazırlamak istiyor. Hem besleyici hem de doyurucu bu çorba tarifleri, içeriğinde birbirinden değerli vitamin ve mineraller barındırdığı için kış aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye de yardımcı olacak.

ÇENEÇARPAN ÇORBASI

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

  • 1 adet soğan

  • Yarım su bardağı erişte

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Aldığı kadar su

  • Tuz

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • 20 dakika haşladığınız yeşil mercimeği süzüp kenara alın.

  • Ardından bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.

  • Küçük küçük doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun ve yeşil mercimekleri ekleyin. Bekletmeden suyu ekleyip karıştırın.

  • Su kaynamaya başladığında erişteleri de ilave edin.

  • Son olarak tuz ve karabiber de ekleyerek erişteler yumuşayana kadar pişirin. Afiyet olsun.

KREMALI SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 su bardağı su

  • 1 havuç

  • 1 kırmızı biber

  • 1 kabak

  • 100 gr brokoli

  • 100 ml krema

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Tereyağını eritip unla kavurun.

  • Daha sonra su ve kremayı ekleyin.

  • Kaynamaya başlayınca rendelediğiniz havucu, kabağı, küp küp doğranmış biber ve brokoliyi de ilave edin.

  • Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

  • Dilerseniz blenderdan geçirip, dilerseniz doğal haliyle servis edebilirsiniz.

TOPALAK ÇORBASI

MALZEMELER

  • Yarım kilo kıyma

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1 yumurta

  • yarım demet maydanoz

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 su bardağı nohut

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 4 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Kıyma, bulgur, yumurta, maydanoz, tuz ve karabiberi bir kapta yoğurarak misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

  • Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutları haşlayın.

  • Salçayı tereyağı ile birlikte kavurun.

  • Ardından suyu ilave edin ve kaynadıktan sonra içine köftelerle birlikte nohutları alın.

  • Kısık ateşte köfteler pişene kadar pişirin. Afiyet olsun!
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