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Besni Belediye bayat ekmekleri topluyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesi kentin değişik yerlerine bayat ekmek kutusu yerleştiriyor.Besni Belediyesi ekipleri bayat ekmekleri değerlendirmek ve çöp olmasını engellemek için sosyal bir projeyi imza attı.

Besni Belediye bayat ekmekleri topluyor

Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesi kentin değişik yerlerine bayat ekmek kutusu yerleştiriyor.
Besni Belediyesi ekipleri bayat ekmekleri değerlendirmek ve çöp olmasını engellemek için sosyal bir projeyi imza attı. Belediye ekipleri ilçe genelinde 30 adet bayat ekmek kutusunu kentin çeşitli bölgelerine yerleştirdi.
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ekmek israfını önlemek istediklerini dile getirerek, “Dinimiz, ‘Yiyin, için fakat israf etmeyin’ (A’râf Suresi - 31.Ayet) demiştir. Belediye olarak ilçemizin çeşitli yerlerine israfı önlemek için bayat ekmek kutuları yerleştirdik. Ekmek israfını önlemek için yaptığımız uygulama ile vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyor, bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine bu kutulara bırakmalarını rica ediyorum. Bizlerde bu ekmekleri değerlendireceğiz” dedi.

Besni Belediye bayat ekmekleri topluyor

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