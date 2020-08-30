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Besni’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü Besni’de korona virüs salgını nedeniyle çelenk sunumu ve şehit ziyareti ile kutlandı.
Kaymakamlık önünde düzenlenen çelenk sunumuna Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Besni Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş, siyasi parti temsilcileri, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, Emniyet Müdürü Metin Cebeci, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.
Daha sonra ise, 2010 yılı Mayıs ayında Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlıca Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu’nun mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.

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