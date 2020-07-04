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Besni’de bıçaklı kavga

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir kişi tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.Olay, Besni’de Atatürk Caddesi PTT Şubesi önünde meydana geldi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir kişi tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Besni’de Atatürk Caddesi PTT Şubesi önünde meydana geldi. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet olduğu öğrenilen M.D. ve Ö.Ö. isimli şahıslar cadde üzerinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. yanında bulundurduğu bıçakla Ö.Ö.’yı yaraladı. M.D. elindeki bıçağı çöp kovasının içine atarak olay yerinden kaçtı.
Göğsünden yaralanan Ö.Ö. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edilen M.D. ise Besni Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin girişimleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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