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Besni’de psikososyal destek hattı kuruldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde korona virüs ile mücadele kapsamında evinde kalan vatandaşların endişe, kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için psikososyal destek hattı kuruldu.Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan kurulan destek hattı ile ilgili yaptığı açıklamalarda bulunarak, “Psikolog ve sosyal çalışmacı olarak görev yapan personellerden oluşan ekipler telefon hattı üzerinden vatandaşlara destek verecek.

Besni’de psikososyal destek hattı kuruldu

Adıyaman’ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde korona virüs ile mücadele kapsamında evinde kalan vatandaşların endişe, kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için psikososyal destek hattı kuruldu.
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan kurulan destek hattı ile ilgili yaptığı açıklamalarda bulunarak, “Psikolog ve sosyal çalışmacı olarak görev yapan personellerden oluşan ekipler telefon hattı üzerinden vatandaşlara destek verecek. Psikososyal destek hattına ulaşan vatandaşlara pandemi sürecine dair belirti, yalnızlık hissi, geleceğe yönelik çaresizlik, korku, endişe, umutsuzluk, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair gibi endişeler konusunda psikososyal destek sağlanması ve gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne ait psikososyal destek hattına ulaşan tüm vatandaşlar hizmetten faydalanabilir. Bu kapsamda Besni Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne ait psikososyal destek hattına tüm vatandaşlarımız 08:00 - 17:00 saatleri arasında (0416) 318 28 58 numaralı telefondan ulaşarak hizmetten faydalanabilir” diye konuştu.

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Lale Eczanesi
Golbasi
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