Beton bariyere çarpan otomobilin motoru yola fırladı

Zonguldak Alaplı’da kontrolden çıkan araç beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırlarken şoförün burnu bile kanamadı.

Kaza, gece sıralarında Zonguldak’ın Alaplı ilcesine bağlı plajlar mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mazlum G. yönetimindeki 41 ABG 503 plakalı Tofaş marka otomobil Akçakoca istikametinden Belediye Plajlar mevkiinde havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle viraj içine geldiği esnada kontrolden çıktı. Araç yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden fırlayarak yola savruldu.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Mazlum G. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün araçtan kendi imkanları çıktığını gördü.

Sürücünün herhangi bir yarası olmadığını gören sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı muayene ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Akçakoca-Alaplı kara yolu bir süre tek şeritten ilerlerken, otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden çekildi.

