YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak çarptığı beton direği yıktıktan sonra şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Bodrum’un Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi mevkiinde meydana geldi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak çarptığı beton direği yıktıktan sonra şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bodrum’un Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan Keskin’in kullandığı 20 BP 290 plakalı kamyon, Kadıkalesi mevkiine geldiğinde henüz belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki beton direğe çarparak yıkan kamyon, birkaç metre daha gittikten sonra şarampole sonra devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ramazan Keskin, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi. Keskin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kamyonun çarparak evin üzerine devirdiği beton direk ile şarampoldeki araç iş makinesi ve vinç yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Muğla Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:33
Sabah
07:54
Öğle
13:26
İkindi
16:21
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Defne Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.