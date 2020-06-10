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Beton yol uygulamasına tam not

MANİSA HABERLERİ  | 10.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi ile Harmandalı Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 3 kilometrelik yolda beton yol uygulaması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi ile Harmandalı Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 3 kilometrelik yolda beton yol uygulaması gerçekleştirdi. Mevcut güzergahta incelemede bulunan Harmandalı Mahalle Muhtarı Halit Sarıgöz, yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
İl genelinde yol yapım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi ile Harmandalı Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından konforlu ve güvenli bir hale gelen yolda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve Harmandalı Mahalle Muhtarı Halit Sarıgöz ile birlikte incelemede bulundu.
İncelemenin ardından görüşlerini paylaşan Harmandalı Mahalle Muhtarı Halit Sarıgöz, yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, “Mahallemizde işletmeler olması nedeniyle asfalt dayanmıyordu. Sürekli tamirat yapılıyordu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza bunu ilettik. Allah razı olsun, kendisi ilgilendi. Yolumuz oldu. Bizi çok büyük bir eziyetten kurtardı. Başkanımızdan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şuan dört dörtlük konforlu bir yolumuz var.” dedi.
Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, daha sonra ise Harmandalı Mahalle Muhtarı Halit Sarıgöz’e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti. Aksoy, Harmandalı Mahallesindeki incelemenin ardından Akhisar Koordinatörlüğünde Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin’i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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