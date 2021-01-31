Betonsa, betonun kalitesini Vodafone teknolojisiyle anlık ve uzaktan takip ettiriyor

İSTANBUL (AA) - Yapı malzemeleri şirketi Akçansa'nın hazır beton markası Betonsa, beton üretiminin dijital dönüşümünü sağlamak için Vodafone Business teknolojilerini seçti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, dijital çözümleriyle işletmelere verimlilik ve tasarruf imkanı sunarken, en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetinin korunmasını sağlıyor.

Vodafone Business ve Betonsa, Türkiye'de bir "ilk" olan projeyle beton sınıfının gerçek zamanlı uzaktan takip edilerek ölçülmesini, raporlanmasını ve dijital ortamda paylaşılmasını sağlıyor. Betonsa bu proje ile kalitesinin sürdürülebilirliğini kanıtlayan ve müşterileriyle paylaşabilen ilk hazır beton firması oldu.

Vodafone Business ve Betonsa'nın güç birliği yaptığı "Smart Beton" projesiyle yapılarda kullanılan betonun kalitesi ve sağlamlığı, telefona yüklenen uygulama ile şeffaf bir şekilde anlık takip edilebiliyor.

Vodafone Business'ın Betonsa'ya sunduğu teknolojik altyapı ile betonun kalitesi, içine yerleştirilen dijital sensörlerle ölçülüyor. Üretilen betonun kalite parametrelerinin sınıflandırılması için birçok veri sistemde kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar, Betonsa'nın müşterileriyle de güvenli bir şekilde paylaşılabiliyor.