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BEÜ’de “Belirsizlik Stresi ve Baş Etme Yolları" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

25.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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BEÜ’de “Belirsizlik Stresi ve Baş Etme Yolları" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ergen ve Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Öğr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ergen ve Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ayşen Coşkun ile Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Çocuk Bakımı ve Hizmetleri Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bülent Coşkun BEÜ’de “Belirsizlik Stresi ve Baş Etme Yolları” başlıklı online söyleşinin konuğu oldu.
Zoom video konferans üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen söyleşide, Prof. Dr. Coşkun, ergen ve gençlerin; Prof. Dr. Bülent Coşkun tarafından da çocukların yaşadıkları stres ve stres yönetimine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Çocukların ve gençlerin özellikle içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını döneminde, stresle ilgili fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişkenlerin bilincinde olmaları, kısa ve uzun süreli etkileri hakkında bilgi sahibi olmaları, etkili baş etme yöntemlerini kendi donanımları doğrultusunda değerlendirmeleri, stresle başa çıkmada farkındalık, bilgi ve beceri kazanmaya ilişkin ipuçları; kişilik özellikleriyle stres arasındaki ilişkinin kıvranılarak içgörü geliştirilmesi söyleşide üzerinde durulan konular oldu.

BEÜ’de “Belirsizlik Stresi ve Baş Etme Yolları

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