BEÜ'den geçen yıl mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) geçen yıl eğitimini tamamlayan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mezuniyet coşkusu yaşayamayan 1972 öğrenci için tören yapıldı.

Kampüsteki stadyumda düzenlenen törende, kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara ödüllerin verilmesinin ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrenciler yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, dünyayı ve ülkeyi etkileyen salgın nedeniyle programları ertelediklerini, uzaktan eğitim metotlarıyla hocaların öğrencilerini yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Bugün de öğrenciler için bir mezuniyet töreninin düzenlendiğini aktaran Çağatay, şöyle konuştu:

"1990'da üniversite sınavına girdiğimde Türkiye'de 29 üniversite vardı. Sadece 7 hukuk fakültesi vardı. Bugün Türkiye'de 200'den fazla üniversite ve hukuk fakültesi var. Mezun oldunuz, artık hayatın gerçek yüzüyle karşı karşıya kalacaksınız. Elinizdeki diploma ile temsil ettiği mesleği icra edeceksiniz. Sizden ricam ne iş yaparsanız iyi yapın. Mesleğinizi gerektiğine göre yapın. Hiçbirimiz çağrı merkezini aradığımızda işini iyi yapmayan bir çağrı memuru veya hastanede ilgilenmeyen bir doktorla karşılaşmak istemeyiz. Onun için işinizi iyi yapın. Eğer işinizi iyi yaparsanız tüm kapılar size açık olacaktır. Mezuniyetinizi tebrik ediyorum."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise salgın nedeniyle erteledikleri töreni bugün düzenlediklerini belirtti.

Geleceğin ve aydınlık yarınların mimarı olan gençleri mezun etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

"Burası 2007 yılında kuruldu. 14 yıllık bir üniversite. Kısa sürede bölgenin ve Türkiye'nin önemli kurumlarından biri haline geldi. Burası sayıları her gün artan öğretim elemanları ve idari personelle güçleniyor. Yeni açılan program ve bölümler, teknolojik altyapısıyla başarı grafiğini yükselttik. Tıp ve sağlık bilimlerinin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Kısa zamanda bu 2 fakülte için netice almayı ümit ediyoruz. Bu yıl 1972 öğrencimiz mezun oldu. 3 bine yakın yeni kayıt aldık. Öğrenci sayımız giderek artıyor."

Öğrencilerin müzik eşliğinde halay çekerek mezuniyet sevincini yaşandığı tören, kep atılmasıyla sona erdi.

Törene, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, kaymakamlar, belediye başkanları, akademik ve idari personel, veliler ve öğrenciler katıldı.

