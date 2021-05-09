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"Beyaz Cennet" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yabancı turistlere kaldı

09.05.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Beyaz Cennet" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yabancı turistlere kaldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf tutulan turistler, güneşli havada Pamukkale'nin keyfini çıkardı.

Travertenleri, antik kenti ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü, "Beyaz Cennet" olarak adlandırılan Pamukkale, pandemi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle turistlere kaldı. Bölgede etkili olan güneşli havayı fırsat bilen turistler travertenlerde gezip, güneşlendi. Turistler, antik havuza girmeyi de ihmal etmedi.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, yabancı turistlerin salgına rağmen Pamukkale'ye ilgi göstermeye devam ettiğini söyledi.

Pamukkale'de gece aydınlatması çalışmalarının başladığını aktaran Şen, "1-2 aya kadar çalışmaların tamamlanmasıyla gelen turistler Pamukkale'de çok daha fazla zaman geçirerek konaklama günlerini arttıracaklar. Böylelikle Pamukkale daha tercih edilen bir yer olacak ve ülkemizin en gözde yerlerinden birisi olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ukranya'dan ailesiyle gelen Avgustin Zelay ilk kez ziyaret ettiği Pamukkale'yi çok beğendiğini dile getirerek, "Burası fotoğrafta görüldüğünden daha güzel. Harika bir yermiş. Pamuk gibi travertenlerde yürürken sanki kendimi bulutların üzerinde hissettim." dedi.

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