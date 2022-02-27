Beyaza bürünen Gölcük tatilcilerin ilgi odağı oldu

Bolu'da hafta sonu beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, eşsiz manzara karşısında yürüyüş ve piknik yaparak tatillerinin keyfini çıkardı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki "tabiatın kalbi" olarak bilinen Gölcük'te, kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkili oluyor.

Kar kalınlığının 40 santimetre olduğu tabiat parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Günübirlik tatil için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, eşsiz manzara karşısında fotoğraf çektirdi, buz tutan gölün çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak vakit geçirdi.

Tabiat parkında görevli yetkililer de tatilcileri gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.



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