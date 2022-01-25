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Beyaza bürünen "sakin şehir" Taraklı havadan görüntülendi

25.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaza bürünen "sakin şehir" Taraklı havadan görüntülendi

Sakarya'nın Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Taraklı ilçesindeki tarihi konaklar, karla bir başka güzelliğe büründü.

Kentte bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azam Yunus Paşa'ya talimatı üzerine 1517'de Mimar Sinan tarafından yaptırılan Yunus Paşa Camisi, tarihi konaklar, hisar tepesi ve diğer yapılar, ziyaretçilere güzel manzara sundu.

Kar yağışı, mavi, sarı, kahverengi ve beyaz renkteki tarihi konakların güzelliğine güzellik kattı.

Taraklı'daki kar manzarası, dron ile de görüntülendi.

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