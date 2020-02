Beyazgül Haliliye’de muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Beyazgül, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılan hizmetleri aktardı. Muhtarlardan talepleri ve önerileri dinleyen Beyazgül, muhtarlarla sürekli olarak koordinasyonlu bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa’da ekipler sahada çalışmalarına devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte merkez mahalle muhtarlarıyla görüşen Beyazgül, “Muhtarlarımız bizim için çok önemlidir, demokrasimizin ilk basamağı, halkımızın ilk dert anlatacağı yerdir. Bu nedenle muhtarlarımızın küçük, büyük işleri ne varsa yanlarında olacağız. Muhtarlarımızla bu konu için beraber olalım dedik ve beraber olacağız. Belediye başkanlığına geldiğimiz 31 Marttan bu yana belediyemizde paranın yönetimi, personelin yönetimi, zamanın yönetimi ile ilgili çalışmalarımız süratli bir şekilde yaptık bitirdik ve sahadayız. Muhtarlarımızla daha sık toplantı yapacağız, daha fazla alanda olacağız bu bir başlangıç. Ben muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi bölgeleriyle ilgili her konu üzerinden cadde cadde, sokak sokak her konuyu biliyorlar. Her insanımızın derdini biliyorlar, problemini biliyorlar bunları burada konuştuk ve çok güzel bir şekilde istişare ettik. Sonuç odaklı çalışma yaptık. Talimatlarımızı verdik, notlarımızı aldık ve şimdi beraber takip edeceğiz muhtarlarımızla. Muhtarlarımızın talebi halkımızın talebi olarak kabul ediyoruz. Bizim insanımızın talebi olarak kabul ediyoruz. Çünkü muhtarlarımız halkımızın birebir içerisinde. Bir cenaze olduğu zaman doğrudan muhtarlarımızın yanındalar, hasta olunca doğrudan muhtarımızın yanındalar; bu nedenle de muhtarlarımız halkımızın içerisinde, biz de onlarla beraber olacağız, iç içe birlikte bir çalışma sürdüreceğiz. Muhtarlarımızın önü açılması demek mahallenin önü açılması demek Urfa’nın önü açılması demek. Muhtarlarımızla ilgili ayrı bir birim oluşturmuşuz, danışmanlık oluşturmuşuz, devamında danışmanımız diyalog halinde ve şehre ilişkin konularda bizim konumuzdur, sorunumuzdur onları da dinliyoruz. Allah’ın izniyle belirli periyotlarla bir araya geleceğiz. Tüm muhtarlarımıza çözüm odaklı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum inşallah bundan sonra da beraber olacağız ve beraber olmaya devam edeceğiz. Urfa büyürse birlikte hepimizin ufku açılacak çocuklarımızın geleceği kurtulacak” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili bürokrat arkadaşları, Haliliye Belediyesi olarak ve bürokrat arkadaşlarımız, Haliliye merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik. Bütün mahalle muhtarlarımız burada söz aldılar, kendi mahalleleriyle ilgili taleplerini ve teşekkürlerini ilettiler. Toplantıya katıldıkları için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.